Возлюбленная Тимати решилась на кардинальную смену имиджа

Знаменитость выложила снимок, на котором предстала с каре с челкой. При этом волосы манекенщицы были окрашены в темный оттенок. Избранница Тимати снялась в черной водолазке с высоким горлом.

Напомним, слухи о романе Тимати и Валентины Ивановой появились в конце 2021 года. А весной 2022-го влюбленные впервые вышли в свет.

В последние годы Тимати предпочитает не афишировать свою личную жизнь. Только изредка в интернете можно встретить его фотографии с возлюбленной. В начале года ходили слухи о том, что их отношения стали более серьезными, и рэпер сделал модели предложение. Однако Валентина сама в своем блоге сообщила, что ответила отказом. Тем не менее, это не помешало артисту публично называть ее своей женой.

У музыканта уже есть дети от предыдущих отношений. Дочь Алису от него родила модель Алена Шишкова, а сына Ратмира — модель Анастасия Решетова.

Незадолго до этого Валентина Иванова вышла на связь после появления новостей о ее беременности.