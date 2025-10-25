Возлюбленная Тимати Валентина Иванова обратилась в клинку, чтобы вернуть фигуру. Об этом стало известно из соцсетей.

Валентина Иванова, которая 2 августа родила рэперу Тимати дочь, намерена избавиться от лишнего веса после родов. Знаменитость жаловалась на набранные девять килограмм после беременности. Теперь же Иванова выложила снимок из клиники, заявив, что планирует вернуться к прежней форме.

«Готовлю тело к отдыху. Будем возвращать красоту и тонус тела. А я буду делиться с вами результатом», — подписала фото она.

Иванова не рассказала, куда именно она улетает отдыхать, но намекнула, что это будет теплая страна — модель выложила симок купальника. Она также не уточнила, с кем останется новорожденная дочь.

Ранее мы писали о том, что рэпер Тимати собирается жениться на возлюбленной Ивановой.