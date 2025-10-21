«Свадьба будет дорогой»: рэпер Тимати собирается жениться на возлюбленной Ивановой

Модель Валентина Иванова уже долгое время хвастается бриллиантовым кольцом на безымянном пальце, подаренным рэпером Тимати, но при этом ничего не говорит о замужестве. В беседе с сайтом «Страсти» продюсер Сергей Дворцов подтвердил, что пара действительно готовится к свадьбе. Причем торжество ожидается масштабным.

По словам Дворцова, разговоры о свадьбе звезд действительно ходят. Правда, пока неизвестно, когда именно состоится бракосочетание.

«Женится на самом деле, да. Он все-таки хочет, как говорится, найти истинное счастье, как я говорю. Когда будет свадьба, не знаю, но я думаю, что в ближайшее время. Как говорят, свадьба будет, зная Тимати, дорогой, богатой, пышной, яркой. Это 100%, потому что Тимур любит все самое дорогое, роскошное. Уверен, будет с каким-то эксклюзивом — костюм, платья для невесты, вип-гости», — поделился Дворцов.

Как отметил продюсер, слухи о неверности Тимати после рождения дочери неправдивы. Он заявил, что, несмотря на большое количество девушек в окружении, рэпер верен Валентине, и вскоре он создаст с ней полноценную семью.

«Я могу эти слухи развеять, потому что знаю Тимати. Да, у него в окружении очень много девушек, но это не повод, чтобы ревновать и думать, что он якобы изменяет. Тимур — истинный карьерист, ему личная жизнь по факту была не нужна по молодости. У него в голове только девочки были, бизнес, который он создавал, заработок денег для себя любимого и для семьи. А сейчас уже, безусловно, он в таком осознанном возрасте, поэтому понимает, что все-таки нужна спутница рядом, которая окажется той самой и будет его вдохновлять, поддерживать во всем и везде», — заявил Сергей Дворцов.

Напомним, что у Тимати есть дети от моделей Алены Шишковой и Анастасии Решетовой. А в этом году от него родила и Валентина Иванова. Однако ни разу рэпер не был женат.

