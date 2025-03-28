Возлюбленная рэпера Тимати вышла на связь после появления новостей о ее беременности

Модель Валентина Иванова прокомментировала новость, что ждет ребенка от рэпера. О беременности возлюбленной артиста сообщил источник из окружения пары, однако сама Валентина назвала эту информация враньем.

Инсайдер в беседе с журналистами рассказывал, что пока Тимати и Иванова скрывают скорое пополнение, но уже очень счастливы. Чтобы узнать, так ли это, Super.ru связался с моделью и узнал, действительно ли она находится в положении. Ответ девушки был кратким.

«Вранье», - заявила Иванова.

Тимати пока воздерживается от комментариев.

Напомним, что роман рэпера и модели первое время многие считали пиаром. Но со временем эти слухи пропали, так как отношения звезд длятся уже несколько лет. Тимати и Валентина предпочитают не делиться подробностями личной жизни и лишь иногда публикуют совместные фото.

Ранее Тимати выкупил свой автомобиль, который продал в 2013 году.