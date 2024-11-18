Возлюбленная Тимати продемонстрировала фигуру на камеру

Блогерша позировала перед зеркалом в комплекте белья в косметологическом кабинете. Модель снялась с собранными волосами. Девушка Тимати посетила сеансы эндосфера-терапии и клеточной терапии INDIBA.

Напомним, Тимати находится в отношениях с Валентиной уже несколько лет, однако предпочитает скрывать подробности романа. Когда СМИ только рассекретили его избранницу, появилась информация, что ей всего 19 лет. Сама Валентина утверждала, что родилась в 2003 году, значит, сейчас ей — 21 год.

Однако поклонники сомневались, что модель так молода. Позднее журналисты нашли документы, в которых указано, что настоящий год рождения девушки 1993. Следовательно, ей 31. Но сама Иванова новости никак не комментирует.

Ранее мы писали, что Валентина Иванова показала романтическое фото с Тимати в день рождения.