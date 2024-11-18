НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 18 ноября 2024, 11:37
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Возлюбленная Тимати продемонстрировала фигуру на камеру

Девушка рэпера Тимати Валентина Иванова показала фигуру.
Возлюбленная Тимати продемонстрировала фигуру на камеру

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Возлюбленная рэпера Тимати Валентина Иванова показала фигуру в нижнем белье. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

Возлюбленная Тимати продемонстрировала фигуру на камеру

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша позировала перед зеркалом в комплекте белья в косметологическом кабинете. Модель снялась с собранными волосами. Девушка Тимати посетила сеансы эндосфера-терапии и клеточной терапии INDIBA.

Напомним, Тимати находится в отношениях с Валентиной уже несколько лет, однако предпочитает скрывать подробности романа. Когда СМИ только рассекретили его избранницу, появилась информация, что ей всего 19 лет. Сама Валентина утверждала, что родилась в 2003 году, значит, сейчас ей — 21 год.

Однако поклонники сомневались, что модель так молода. Позднее журналисты нашли документы, в которых указано, что настоящий год рождения девушки 1993. Следовательно, ей 31. Но сама Иванова новости никак не комментирует.

Ранее мы писали, что Валентина Иванова показала романтическое фото с Тимати в день рождения.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Евгений Медведев
Теги:
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