«Шутки шутками»: подруга раскрыла секрет скрывающей свой возраст избранницы Тимати

Избранница рэпера Тимура Юнусова, известного под псевдонимом Тимати, активно ведет личный блог, в котором делится с подписчиками своими фотографиями. При этом о себе Валентина Иванова практически ничего не рассказывает. Ее подруга, стилист Ксюша Смо раскрыла тайну личной жизни модели и назвала ее домашней и хозяйственной девушкой.

«Очень добрая и очень домашняя — у нее я всегда могу спросить, где хорошие овощи по нормальным ценам. А, знаете ли, таких знакомых в Москве мало», - приводит «7Дней.ru» слова подруги Ивановой.

Она также выразила уверенность, что рассекретившая беременность Валентина станет хорошей матерью, так как очень хозяйственная и самостоятельная в бытовом плане.

«Шутки шутками, но этот человек 100 процентов будет прекрасной мамой», — поделилась Ксюша.

Несмотря на большой срок беременности Тимати пока не спешит делать предложение руки и сердца избраннице. В Сети подозревают, что рэпер не собирается жениться, так как ранее не узаконил отношения с Аленой Шишковой и Анастасией Решетовой, родивших от него детей.

Напомним, Тимати состоит в отношениях с Валентиной Ивановой с весны 2022 года. При этом девушка скрывает свой настоящий возраст и уверяет, что ей всего 21 год, однако старые снимки в Сети указывают на то, что она минимум на 10 лет старше.

Ранее мама Тимати высказалась о возрасте Валентины. Симона Юнусова отметила, что у избранницы его сына нет злого умысла. «По-моему, она просто шутит», - поделилась своим мнением женщина.