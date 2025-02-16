«Как она жива в принципе»: Тимати сделал себе необычный подарок родом из 2000-х

Бизнесмен и рэп-исполнитель Тимур Юнусов, известный под псевдонимом Тимати, заявил в личном блоге, что сделал себе необычный подарок родом из 2000-х. Он похвастался оранжевым Porsche Cayenne Turbo, на котором ездил после окончания «Фабрики звезд».

Автомобиль Тимати продал в 2013 году, но сейчас он вернулся к прежнему владельцу и пополнил его коллекцию.

«Я просто не понимаю, как она жива в принципе», — поразился Тимати.

Он также поделился историей автомобиля и подчеркнул, что лично настоял на оранжевом цвете, который «подсмотрел» на другой машине на юге Франции.

При этом, по словам Тимати, некий конкурент выкупил целый автопарк Porsche Cayenne Turbo и перекрасил их в такой же цвет, чтобы «обесценить» его уникальный автомобиль.

«В итоге справедливость восторжествовала, и через полтора года он обанкротился», — с иронией заключил рэпер.

Ранее сообщалось, что с принадлежащего Тимати ресторана требуют взыскать 2 млн рублей за нарушение исключительных прав на товарный знак.