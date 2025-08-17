Возлюбленная осталась дома с ребенком: Тимати устроил роскошную вечеринку с моделями в честь 42-летия

Недавно ставший отцом в третий раз рэпер Тимати с размахом отметил свое 42-летие на яхте в турецком Бодруме. Артист отметил день рождения в компании звездных друзей, подруг и моделей, пока его возлюбленная полностью посвящает себя новорожденной дочери.

На празднике Тимати присутствовали: блогер Дина Саева с бойфрендом, дочь клипмейкера Павла Худякова Тоня, девушка рэпера Macan Мария Мотина и другие знаменитости. Гости показали кадры с торжества в социальных сетях. Судя по кадрам, вечеринка прошла весело — присутствующие танцевали, слушали музыку немецкого диджея Rampa. Запечатлели они также именинника, который бил тарелки по греческой традиции.

В конце вечеринки виновник торжества нырнул с яхты прямо в воду. Кадры его прыжка, напоминающие фото Джейсона Стэйтема, запечатлели с берега.

Кульминацией вечера стало шоу дронов. Свыше сотни беспилотников взлетели над Бодрумом, изобразив надпись «Тимати».

В Сети рэпера принялись критиковать за столь роскошное торжество, на котором предположительно не смогла присутствовать его возлюбленная Валентина. Девушка, в свою очередь, пишет, что сейчас полностью наслаждается материнством и каждое ее утро начинается «с окситоцинового удара в голову».

Напомним, массу хейта недавно получила мама Тимати Симона - она присутствовала на родах невестки и даже перерезала пуповину. Однако сама Валентина заявила, что была не против поддержки свекрови.