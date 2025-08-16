«Симона лучшая! Мне так повезло со свекровью»: девушка Тимати о присутствии его матери на родах

2 августа возлюбленная рэпера Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов) Валентина Иванова впервые стала мамой дочери Эммы. На родах присутствовала мама исполнителя Симона, которая перерезала пуповину невестки. В Сети некоторые посчитали неподобающим поведение свекрови Вали, обвинив ее в проявлении властности. Но модель поспешила успокоить подписчиков и заявила, что очень хорошо относится к родительнице певца.

Валентина пояснила, что в присутствии свекрови на родах нет ничего криминального. Более того, новая избранница Тимати сумела установить доверительные и дружеские отношения с его матерью.

«А что в этом такого? Симона лучшая! Мне так повезло со свекровью. Вы даже представить себе не можете. Это самый добрый, чуткий и заботливый человек», — написала возлюбленная участника «Фабрики звезд».

Модель назвала свекровь очень мудрой и умной женщиной, семейным человеком, который сильно любит внуков и детей. Иванова призналась, что не знает ни одного нормального человека, не сумевшего найти с ней общий язык. Все, кто ладит с Симоной, могут рассчитывать на ее поддержку в трудный период и обратиться за советом, заключила Валентина.

Новоиспеченная мама рассказала, что ее роды прошли за шесть часов. Дочь модели появилась на свет за три потуги. Валентина также добавила, что имя для малышки выбрала давно — ей оно нравилось всю жизнь.

После появления дочери на свет Тимати стал многодетным отцом. Помимо Эммы, у него есть дочь Алиса от Алены Шишковой и сын Ратмир от Анастасии Решетовой.

Недавно Симона обратилась к хейтерам, раскритиковавшим ее за присутствие на родах невестки. В сообщении к ним она подписалась как Валиде, намекая на властную мать султана из сериала «Великолепный век».