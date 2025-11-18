Возлюбленная Марата Башарова Ася Борисова тайно вышла замуж за актера. Об этом сообщает Экспресс газета.

Долгое время Марат Башаров и актриса Ася Борисова не раскрывали, состоят ли они в официальном браке. Знаменитости начали встречаться еще в 2022 году. Знакомство звезд произошло, когда Борисова переживала развод, а Башаров был уже свободен.

В СМИ давно ходили слухи о том, что возлюбленные поженились, но сами они это никак не комментировали. Наконец, Борисова призналась, что свадьба действительно состоялась.

«Это правда. Но, знаете, как говорят: счастье любит тишину. Мы стараемся жить без лишнего шума и внимания», — рассказала она.

Девушка поделилась, что в их семье нет скандалов.

«Разумеется, есть свои проблемы, но мы решаем их мирно», — добавила она.

