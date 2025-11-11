51-летний Марат Башаров рассказал о неизлечимом кардиологическом заболевании

Актер Марат Башаров рассказал о неизлечимом кардиологическом заболевании, которое долго не могли диагностировать.

Как рассказал актер, он долгое время не мог понять причину своего самочувствия, а однажды потерял сознание, когда был за рулем.

«Я ехал с женой и потерял сознание за рулем… уперся на малой скорости в стоявшую впереди машину», — разоткровенничался Башаров в шоу «Звезды сошлись» на НТВ.

Башаров обратился к медикам, и после ультразвукового исследования (УЗИ) сердца и установки холтера выяснилось, что у него расширение верхней части сердечной аорты.

Медики пояснили актеру, что подобная патология часто встречается у людей, активно занимавшихся хоккеем. При этом патология не угрожает жизни.

