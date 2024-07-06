Возлюбленная Лепса будет учиться в Лондонском колледже моды за 1,7 млн рублей. Об этом сообщает Kp.ru.

18-летняя Аврора Киба, которой приписывают роман с Григорием Лепсом, окончила школу. Девушка увлекается дизайном и планирует поступать в Лондонский колледж моды. Как сообщают журналисты, год обучения там стоит порядка 1,7 млн рублей.

При этом ранее сообщалось, что Аврора поступила в МГИМО, однако позже выяснилось, что это не так. Уточняется, что девушка уже начала создавать одежду собственного дизайна — так, она вышла с Григорием Лепсом на красную дорожку одной из премий в красном платье, которое сшила сама.

Напомним, слухи о романтических связях 18-летней Авроры Кибы и 61-летнего Григория Лепса появились после их совместного выхода на светское мероприятие. Журналисты поинтересовались, является ли девушка его новой невестой, на что певец ответил, что «она еще не решила, но, скорее всего, да…». Позже Киба выкладывала в соцсетях фотографию роскошного кольца с бриллиантом.

Ранее мы писали о том, что Григорий Лепс прокомментировал блокировку своего YouTube-канала фразой «все равно».