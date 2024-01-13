Возлюбленная Кирилла Туриченко спровоцировала слухи о свадьбе неосторожной фразой

Возлюбленная солиста группы «Иванушки International» Кирилла Туриченко назвала артиста супругом. Пара встречается уже несколько лет, и за это время они не раз говорили о свадьбе. Только вот дело касалось лишь планирования торжества.

Дарья Тарасова опубликовала в соцсетях трогательный пост, в котором поздравила избранника с днем рождения.

«Ты мой друг, мой муж, мой вдохновитель, моя поддержка и опора! Пусть у тебя все в жизни качает, новых побед тебе, творческих экспериментов и постоянных хитов», – пожелала девушка.

Подписчики обратили особое внимание на слово «муж». При этом Дарья долгое время предпочитала не распространяться на тему свадьбы, подчеркивая, что здесь многое зависит именно от артиста.

«Этот вопрос лучше задать Кириллу. Я была замужем, у меня была свадьба. У меня уже не то представление об этом событии. Я больше не та юная девочка. Сейчас намного спокойнее отношусь ко всему», – говорила она.

В отличие от Туриченко, у Дарьи уже есть ребенок от бывшего возлюбленного. Поэтому для девушки было важно, чтобы ее партнер нашел общий язык с сыном. Так и получилось: Кирилл отлично ладит с мальчиком.

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