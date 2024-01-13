«Хуже, когда я молчу»: Полина Гагарина раскрыла свой истинный характер
Полина Гагарина призналась, что обладает вспыльчивым характером.
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Полина Гагарина призналась, что обладает вспыльчивым характером. Звезда подчеркнула, что осознает, как многие люди относятся к ней на самом деле.
Артистка уверена, что может здраво оценить саму себя. Она спокойно и открыто говорит даже о своих, казалось бы, негативных качествах.
«Я очень вспыльчивая, это происходит в секунду. Но хуже, когда я молчу», – заявила исполнительница в соцсетях.
Знаменитость отмечает, что, несмотря на бесчисленные комплименты от поклонников, у нее немало недоброжелателей.
«Я далеко не всем нравлюсь, многих я раздражаю», – добавила Гагарина.
Интересно, что шестилетняя дочка певицы так же увлечена музыкой, как и ее звездная мама. Девочка научилась играть на барабанах, и Полина с радостью поделилась этой новостью со своими подписчиками.
Ранее мы писали, что Инстасамка опровергла слухи об участии в проекте «Не Глюкоза». Такая информация появилась в Сети после публикации совместного снимка рэперши, ее продюсера и Максима Фадеева. При этом сам Фадеев в конце декабря сообщил, что восстановит проект «Глюкоза», но уже без Натальи Ионовой.