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НАШ ШОУБИЗ
13:58, 13 января 2024
1 мин.

«Хуже, когда я молчу»: Полина Гагарина раскрыла свой истинный характер

Полина Гагарина призналась, что обладает вспыльчивым характером.

«Хуже, когда я молчу»: Полина Гагарина раскрыла свой истинный характер

© Starface.ru

Полина Гагарина призналась, что обладает вспыльчивым характером. Звезда подчеркнула, что осознает, как многие люди относятся к ней на самом деле.

Артистка уверена, что может здраво оценить саму себя. Она спокойно и открыто говорит даже о своих, казалось бы, негативных качествах.

«Я очень вспыльчивая, это происходит в секунду. Но хуже, когда я молчу», – заявила исполнительница в соцсетях.

Знаменитость отмечает, что, несмотря на бесчисленные комплименты от поклонников, у нее немало недоброжелателей.

«Я далеко не всем нравлюсь, многих я раздражаю», – добавила Гагарина.

Интересно, что шестилетняя дочка певицы так же увлечена музыкой, как и ее звездная мама. Девочка научилась играть на барабанах, и Полина с радостью поделилась этой новостью со своими подписчиками.

Ранее мы писали, что Инстасамка опровергла слухи об участии в проекте «Не Глюкоза». Такая информация появилась в Сети после публикации совместного снимка рэперши, ее продюсера и Максима Фадеева. При этом сам Фадеев в конце декабря сообщил, что восстановит проект «Глюкоза», но уже без Натальи Ионовой.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Юлия Романова
Теги:
Полина Гагарина
характер
певица
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