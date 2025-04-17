Возлюбленная Андрея Аршавина Петрушина перестала скрывать лицо дочки футболиста

Возлюбленная футболиста Андрея Аршавина Анна Петрушина опубликовала в Сети фото, на котором не стала закрывать лицо дочери от спортсмена. Еве сейчас восемь месяцев.

О том, что Аршавин вновь стал отцом, стало известно случайно. Он сам проговорился, что у него теперь пять детей. А так как публика знала только о четырех из них, журналисты сразу же стали искать, кто еще родил от футболиста. Расследование оказалось недолгим, так как Андрея довольно часто замечали в компании девушки по имени Анна. Они познакомились еще несколько лет назад на работе, и у них завязались отношения.

В 2024 году Петрушина родила от Аршавина дочь, которую назвала Евой. Крестным отцом девочки стал Михаил Кержаков. Восемь месяцев Анна предпочитала не показывать малышку в Сети, но недавно сделала исключение. В личном блоге она разместила кадр с Евой и подписала его: «Моя крутая дочка».

Напомним, что в прошлом году Андрей Аршавин решил наладить отношения с дочерью от модели Алисы Казьминой. Пять лет он не виделся с Есенией и избегал общения, но после рождения нового ребенка начал исправляться. Экс-жена футболиста признавалась, что очень рада возвращению отца в жизнь своей дочки.

Ранее бывшая жена тренера «Зенита» назвала футболиста Андрея Аршавина отмороженным.