Возлюбленная Алексея Чадова скрывает округлившийся живот

Избранница Алексея Чадова приехала поддержать его на съемках экстремального шоу «Фактор страха» на Алтае. 34-летняя Лейсан Галимова публикует фотографии из красивых мест, но скрывает фигуру под просторной одеждой.

Члены съемочной группы проекта подозревают, что девушка находится в «интересном положении». Поклонники актера надеются, что это действительно так, ведь пара уже встречается пять лет.

Многие пишут, что нынешняя девушка Чадова очень похожа на его бывшую жену Агнию Дитковските. Напомним, что у экс-супругов есть сын Федор. Возможно, скоро у него будет еще один братик или сестренка.