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14:20, 10 ноября 2022
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Чадов раскритиковал Прилучного за методы воспитания детей

Чадов раскритиковал Прилучного за методы воспитания детей

Актер Павел Прилучный летом этого года сыграл пышную свадьбу со своей возлюбленной Зепюр Брутян. Но звезда сериала «Мажор» не забывает о своих отцовских обязанностях.

От предыдущего брака с актрисой Агатой Муцениеце у мужчины есть двое детей – Тимофей и Мия. Наследники часто проводят время с отцом. Он поддерживает их увлечения и берет с собой в различные поездки. Поклонники ставят Павла в пример и осыпают комплиментами.

Казалось бы, все скандалы с участием актера остались позади. Но недавно его коллега Алексей Чадов рассказал, как Прилучный приучил девятилетнего сына и шестилетнюю дочь к экстремальным увлечениям. Школьники осваивают езду на мотоциклах.

«Я за физические нагрузки для ребенка, но без лишнего риска. У меня, например, есть товарищ, который маленького ребенка учит кататься на мотоцикле. Да что далеко ходить, Пашка Прилучный: у него дети гоняют на мотиках. Я на такое, наверное, не осмелюсь. Хотя на квадроцикле сын ездит», – поделился Алексей.

Напомним, что у Чадова есть восьмилетний сын Федор от бывшей супруги Агнии Дитковските. В 2007 году артисты официально расторгли брак. СМИ пишут, что звезда уже несколько лет встречается с казанской моделью Лейсан Галимовой. В интервью он уверяет, что не торопится снова идти в ЗАГС.

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