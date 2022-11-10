Чадов раскритиковал Прилучного за методы воспитания детей

Актер Павел Прилучный летом этого года сыграл пышную свадьбу со своей возлюбленной Зепюр Брутян. Но звезда сериала «Мажор» не забывает о своих отцовских обязанностях.

От предыдущего брака с актрисой Агатой Муцениеце у мужчины есть двое детей – Тимофей и Мия. Наследники часто проводят время с отцом. Он поддерживает их увлечения и берет с собой в различные поездки. Поклонники ставят Павла в пример и осыпают комплиментами.

Казалось бы, все скандалы с участием актера остались позади. Но недавно его коллега Алексей Чадов рассказал, как Прилучный приучил девятилетнего сына и шестилетнюю дочь к экстремальным увлечениям. Школьники осваивают езду на мотоциклах.

«Я за физические нагрузки для ребенка, но без лишнего риска. У меня, например, есть товарищ, который маленького ребенка учит кататься на мотоцикле. Да что далеко ходить, Пашка Прилучный: у него дети гоняют на мотиках. Я на такое, наверное, не осмелюсь. Хотя на квадроцикле сын ездит», – поделился Алексей.

Напомним, что у Чадова есть восьмилетний сын Федор от бывшей супруги Агнии Дитковските. В 2007 году артисты официально расторгли брак. СМИ пишут, что звезда уже несколько лет встречается с казанской моделью Лейсан Галимовой. В интервью он уверяет, что не торопится снова идти в ЗАГС.