Возложил несколько букетов роз: Петр Чернышев приехал на могилу Анастасии Заворотнюк в ее день рождения

Фигурист Петр Чернышев приехал на кладбище к жене - Анастасии Заворотнюк – в ее день рождения. С ним была 6-летняя дочь Мила. Спортсмен возложил на могилу несколько букетов.

Появление Чернышева на Троекуровском кладбище запечатлели журналисты Super.ru. На видео Петр достает из багажника авто букеты роз.

Как уточняет mk.ru, Чернышев с дочерью приехал ближе к обеду. Могила с утра утопает в цветах. К месту захоронения идут поклонники.

Одна из них рассказала, что всегда приезжает к Заворотнюк, кладет орехи.

«К ней часто наведывается и моя подруга, ухаживает за могилой. У Настеньки всегда много цветов, даже зимой», - поделилась фанатка.

Другая поклонница рассказала, что знала звезду. Актриса всегда улыбалась при встрече и говорила: «Привет, ребята». По словам почитательницы таланта Анастасии, в фан-группе умершую знаменитость начали поздравлять с днем рождения с ночи.

Напомним, 3 апреля Заворотнюк исполнилось бы 54 года. Она умерла 29 мая 2024 года после борьбы с опухолью мозга.

В день рождения актрисы семья рассказала, что она обожала свой праздник и собирала за столом гостей.