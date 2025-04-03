НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 03 апреля 2025, 12:11
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«Любим без привязки к датам»: семья Анастасии Заворотнюк обратилась к актрисе в ее день рождения

Родные умершей актрисы Анастасии Заворотнюк поздравили ее с 54-летием.
«Любим без привязки к датам»: семья Анастасии Заворотнюк обратилась к актрисе в ее день рождения

© PhotoXpress/East News

Родные актрисы Анастасии Заворотнюк даже после смерти звезды не забывают о ее дне рождения. 3 апреля ей исполнилось бы 54 года. И по этому случаю ее семья опубликовала пост, в котором рассказала о знаменитости.

По словам близких Анастасии, она очень любила свой день рождения. В этот праздник ей звонили друзья и коллеги с поздравлениями, присылали цветы.

«Она обожала этот день, обязательно с удовольствием собирала за столом гостей и была самой радушной именинницей», — рассказали родные актрисы.

Они также подчеркнули, что Заворотнюк всегда в ответ на поздравления говорила еще больше добрых слов, за что ее все любили.

«Любим без привязки к датам и событиям. Но сегодняшний день по-прежнему особенный», — сказано в посте.

Семья актрисы опубликовала несколько снимков, на которых была запечатлена Анастасия. Родственники звезды признались, что эти портреты были у нее одними из любимых.

Ранее дочь Анастасии Заворотнюк впервые выступила в ледовом шоу.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Чеченкова
Теги:
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Анастасия Заворотнюк