«Любим без привязки к датам»: семья Анастасии Заворотнюк обратилась к актрисе в ее день рождения

Родные актрисы Анастасии Заворотнюк даже после смерти звезды не забывают о ее дне рождения. 3 апреля ей исполнилось бы 54 года. И по этому случаю ее семья опубликовала пост, в котором рассказала о знаменитости.

По словам близких Анастасии, она очень любила свой день рождения. В этот праздник ей звонили друзья и коллеги с поздравлениями, присылали цветы.

«Она обожала этот день, обязательно с удовольствием собирала за столом гостей и была самой радушной именинницей», — рассказали родные актрисы.

Они также подчеркнули, что Заворотнюк всегда в ответ на поздравления говорила еще больше добрых слов, за что ее все любили.

«Любим без привязки к датам и событиям. Но сегодняшний день по-прежнему особенный», — сказано в посте.

Семья актрисы опубликовала несколько снимков, на которых была запечатлена Анастасия. Родственники звезды признались, что эти портреты были у нее одними из любимых.

Ранее дочь Анастасии Заворотнюк впервые выступила в ледовом шоу.