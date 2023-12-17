«Возиться на кухне обожаю»: Павел Прилучный сделал неожиданное признание

36-летний актер и телеведущий Павел Прилучный сыграл роль владельца ресторана в комедии «Новогодний шеф». Он рассказал, что готовит не только в кино, артист любит порадовать деликатесами своих домашних.

Павел рассказал, что собирается приготовить на Новый год стейк для своей 27-летней супруги Зепюр Брутян.

«Возиться на кухне обожаю! Особенно мне нравится жарить мясо на открытом огне: летом — шашлыки, зимой — стейки. Последним и побалую мою дорогую супругу», — цитирует актера портал PROZVEZD.

Блюдо дополнит полезный и вкусный гарнир — печеная спаржа и отварная морковь. Для заправки Прилучный выбрал бальзамический соус, а для украшения — кунжут.

Также актер назвал «настоящим чудом» своего сына, которого ему родила Зепюр в апреле этого года.

«Он — черненький с голубыми глазами — очень приятный тип. И необыкновенный — я таких не видел! Ночами не сплю, дежурю у кроватки, но маленькое счастье того стоит!», — сказал Павел.

Напомним, ранее мы писали, что актриса Агата Муцениеце отказалась от иска по алиментам к Павлу Прилучному.