Актриса Агата Муцениеце отказалась от иска по алиментам к Павлу Прилучному, об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Знаменитость в октябре подала в суд на бывшего мужа Павла Прилучного. Согласно сообщениям источников, Муцениеце планировала отсудить на детей до 30% от общего дохода актера.

Как стало известно 15 декабря, судебное дело против Прилучного прекращено. Уточняется, что это произошло потому, что истец в лице Агаты Муцениеце забрал заявление. Вероятнее всего, супругам удалось договориться вне стен суда.

Напомним, Павел Прилучный и Агата Муцениеце развелись в июне 2022 года. Пара вместе воспитывала в браке сына Тимофея и дочь Мию. В 2022 году актер женился на коллеге Зепюр Брутян. Несмотря на то, что Прилучный начал новую жизнь, он продолжил общение с детьми от первого брака.

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