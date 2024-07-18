«Там было все нараспашку»: раскритикованную за открытые наряды Ханну возмутило сравнение с Бузовой

Певицу Ханну возмутило сравнение с артисткой Ольгой Бузовой. Обе вокалистки подверглись критике из-за открытых нарядов на сцене. Однако исполнительница хита «Финал» считает, что, в отличие от телеведущей, выглядит достойно.

На недавнем выступлении Ханна появилась перед публикой в блестящем комбинезоне, ткань которого была телесного цвета. В Сети этот образ посчитали неуместным, но, как оказалось, сама певица с этим не согласна. По ее мнению, если все основные части тела прикрыты, то все в порядке.

На одном из мероприятий артистка вновь появилась в открытом костюме. Она была в белом боди, и журналисты отметили, что оно напоминает наряд Бузовой, за который ее захейтили.

«Не надо сравнивать меня с артисткой, с которой вы сравнили. Там был совсем другой лук. Опять хотели хайпануть. Но нет, там было все нараспашку. У меня все прикрыто. Вопрос излишним считаю», - цитирует слова Ханны Telegram-канал «Звездач».

Напомним, что Ольга Бузова подобрала неподобающий наряд для выступления на Дне защиты детей. После того как разгорелся скандал, она принесла публичные извинения и заявила, что никого не хотела оскорбить.

Ранее Ханна заявила, что у нее был шанс стать участницей группы «Фабрика».