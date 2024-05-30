Воздействие на головной мозг: профессор объяснил, могло ли ЭКО вызвать рак у Фриске и Заворотнюк

Судьбу умершей от рака актрисы Анастасии Заворотнюк зачастую сравнивают с певицей Жанной Фриске. Обе звезды стали мамами при помощи ЭКО и вскоре у них диагностировали страшное заболевание — глиобластому. Профессор Александр Мохов, доктор юридических наук, эксперт в области медицинского права объяснил, может ли экстракорпоральное оплодотворение стать причиной онкологического заболевания.

Эксперт отметил, что гормональные препараты, которые используются при ЭКО, затрагивают головной мозг, а именно — влияют на гипоталамо-гипофизарно-овариальную систему.

Гормональные препараты вызывают гиперстимуляцию яичников, чтобы одновременно созрели сразу несколько яйцеклеток и повысились шансы на зачатие. По сути, идет «бомбадировка яичников гормонами», объясняет профессор.

«Когда мы стимулируем яичники, оказывается воздействие и на остальные органы-мишени. Мы же нарушаем нормальный цикл, естественную овуляцию, любые нехорошие процессы могут начать развиваться», — цитирует Александра Мохова mk.ru.

На каждое медицинское вмешательство пациенты дают согласие. Врачи должны предупредить о побочных эффектах процедуры и отдаленных последствиях. Эксперт советует женщинам читать инструкции к препаратам, противопоказания. Риски, по его словам, увеличиваются с возрастом, поскольку в женском организме становится больше генетических поломок.

Он отметил, что пока нельзя проводить прямую параллель между ЭКО и онкологией, но сама процедура еще недостаточно изучена. Поэтому последствия могут быть самыми разными, говорит профессор.

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