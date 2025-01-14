Возбуждено новое уголовное дело против звездного экс-адвоката Эльмана Пашаева: подробности

Бывший адвокат Эльман Пашаев стал фигурантом уголовного дела. Его подозревают в перепродаже БПЛА стоимостью 1,5 млн рублей. Об этом сообщает «Коммерсант».

Источник СМИ рассказал, что о новом деле стало известно на заседании Московского гарнизонного военного суда. Его подробности не раскрываются, так как оно проводилось в закрытом от прессы и публики формате.

«В новом уголовном деле речь может идти о якобы перепродаже фигурантом дрона стоимостью полтора миллиона рублей», - передал источник.

Во время заседания Пашаев заявил, что ему известно о деле, которое возбудили, но деталей он не знает. Потерпевшим по нему проходит некий гражданин Захаров. Подозреваемый якобы предложил приобрести беспилотник нескольким лицам. А, получив деньги, не выполнил свои обязательства.

Ранее Эльман Пашаев отказался признавать вину в мошенничестве.