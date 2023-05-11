Вовсе не пластика: раскрыт уникальный способ омоложения 71-летней Ирины Аллегровой

В последнее время Ирина Аллегрова стала нечастой гостьей на светских мероприятиях, поэтому ее появление в Кремле на концерте в честь Дня Победы произвело настоящий фурор. 71-летняя певица удивила поклонников своим внешним видом, так как совершенно не соответствовала своему возрасту. Из-за этого многие заподозрили артистку в пластике. Мол, пошла вслед за Киркоровым к пластическому хирургу, чтобы скинуть 30 лет. Но все оказалось совсем не так.

Секрет омоложения Аллегровой раскрыла дизайнер Аника Керимова. Она разобрала образ знаменитости и пришла в абсолютный восторг. По ее словам, именно модные приемы помогают Ирине выглядеть прекрасно даже в 71 год. Для своего нового выхода в свет вокалистка выбрала светлое шелковое платье в пол с цветочным принтом. И стилист считает, что это идеальное решение.

«На Ирине платье с отрезной талией. Такие фасоны женских нарядов сейчас пользуются большим спросом, потому как они делают фигуру стройнее, скрывая все недостатки. У Ирины Аллегровой это сделать получилось», - поделилась Керимова с изданием PROZVEZD.

Дизайнер подчеркнула, что у Аллегровой всегда был прекрасный вкус. И даже когда некоторые критики называли ее вульгарной в молодости, на самом деле она выглядела крайне стильно. Она никогда не оголялась чрезмерно и знала, что можно открыть, а что необходимо прикрыть.

«С помощью нового наряда Аллегрова добилась главной цели – она выглядит ничуть не хуже, чем в молодости. Многим нашим знаменитостям стоит у нее поучиться: у Ирины, конечно, идеальный вкус», - отметила модный эксперт.

Ранее внешность Ирины Аллегровой похвалил и певец Юлиан.