Вовсе не натуральный: раскрыт секрет идеального блонда Николая Баскова

Уже много лет Николай Басков не изменяет своему амплуа. В отличие от Филиппа Киркорова, он не особо любит резкие перемены во внешности. И, конечно, ни разу поклонники не видели кумира без светлых волос, ведь своему знаменитому блонду артист даже песню в свое время посвятил. Однако, по словам стилиста вокалиста, эксперименты он все же совершал, просто не слишком смелые.

В беседе с Пятым каналом Александр Наумко раскрыл секрет идеального цвета волос Басков. А он, как выяснилось, вовсе не натуральный, как поет сам Николай. Периодически исполнитель приходит в салон, чтобы обновить прическу и добиться того самого оттенка.

В поисках нужного цвета певец со стилистом перепробовали много вариантов, среди которых были и темный и тотал-блонд. Также эксперименты касались и длины волос. «Мы меняем на самом деле прически: цвет, длину, как-то возвращаемся к тому, что изначально нам подошло. В принципе у нас много образов было. Но натуральный блондин на всю страну один», - ответил Александр Наумко.

Ранее Николай Басков впервые за долгое время заговорил о личной жизни. Он заявил, что у него все «бурлит» и на самом деле он влюблен.