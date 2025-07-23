Вовсе не 29 лет: раскрыт реальный возраст певицы Клавы Коки

Певица Клава Кока в свой день рождения сделала признание – много лет она скрывала настоящий возраст. Согласно данным в Интернете, 23 июля артистке исполняется 29 лет. Но на самом деле она отмечает 30-летие.

По словам Клавы, она сознательно врала о возрасте, так как не хотела вспоминать год жизни, когда терпела сплошные неудачи. Певица предпочла его просто «вычеркнуть». И лишь сейчас, когда Кока состоялась в шоу-бизнесе, она решила раскрыть поклонникам правду.

В личном блоге артистка опубликовала видео, в котором рассказала о причинах своей лжи, а также задула свечи на праздничном торте.

«Год неудач не получился настолько, что я придумала его просто вычеркнуть. Я поменяла возраст на всех страницах в Интернете, при знакомстве с новыми людьми, но самое главное — в своей голове. <…> Но сейчас я принимаю с благодарностью все прожитые годы с осознанием того, что вычеркнутый был, возможно, даже самым счастливым», - поделилась Клава.

Певица подчеркнула, что вычеркнутый год сделал ее сильнее. Благодаря нему она стала той, кем является сейчас.

Ранее стулья Клавы Коки с концерта в Нижнем Тагиле выставили на продажу.