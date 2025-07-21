Стулья, на которых сидела Клава Кока, выставили на продажу за огромную сумму

После выступления Клавы Коки на Дне металлурга в Нижнем Тагиле местный бар решил пошутить, выставив на продажу стулья, на которых сидела певица. В объявлении на Avito заявлена цена в 1,2 млн рублей за комплект из двух стульев. Об этом сообщает E1.RU.

В описании лота указана ценность данных предметов мебели.

«Эти стулья — не просто мебель. Это целая история, которую увековечат потомки. Клава Кока выбрала именно эти двое из десятка предложенных. Один стул стоял чуть в стороне, поэтому его энергетика скромнее, но без более счастливого брата он никуда не едет», – говорится в сообщении.

Автор объявления — арт-директор бара Ренат Иванов — в разговоре с журналистами пояснил, что данное объявление – шутка. Но если найдется покупатель, то ему с радостью продадут стулья, а деньги переведут на СВО.

Как рассказал Иванов, организаторы концерта срочно искали замену не понравившимся певице стульям, и в итоге предоставили мебель из бара.

Ранее мы писали о том, что Клава Кока оказалась под капельницей и чуть не сорвала свое выступление на музыкальном фестивале. Она появилась, но боялась заразить посетителей.