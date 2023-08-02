«Вовремя заметила»: у невестки Валерии начали гнить ногти после маникюра

У невестки певицы Валерии Лианы Шульгиной начали гнить ногти после маникюра с гель-лаком. Девушка рассказала, что вовремя заметила проблему и обратилась к специалисту.

Подробности сообщает Газета.Ru.

После маникюра Шульгина заметила под покрытием синее пятно. Она подумала, что отошел гель-лак, и обратилась в другой салон красоты.

Там ее предупредили о проблеме с ногтем и образовании плесени или инфекции. Тогда Шульгина направилась к специалисту. Оказалось, что «туда попала вода и начала там гнить».

Благодаря тому, что покрытие было очень светлым, Шульгина «заметила очень вовремя». Девушке придется ждать, когда отрастет ноготь – 3-4 месяца его нельзя ничем покрывать.

Напомним, Шульгина – жена сына Валерии Арсения. У пары есть дочь. Валерия и ее муж Иосиф Пригожин часто навещают внучку.

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