«Вовремя приехали»: дочь Николая Дроздова рассказала, что с ним происходило до госпитализации

Дочь телеведущего Николая Дроздова Елена подтвердила, что отца забрали врачи. По ее словам, без помощи медиков состояние ученого могло ухудшиться.

Комментарий родственницы приводит телеканал «360» в своем Telegram-канале.

«Все обошлось. Могло быть хуже. Вовремя поехали», - коротко высказалась дочь Дроздова. Других подробностей она не привела.

Напомним, Дроздова отвезли в больницу поздно вечером 13 июля. Появились две версии, почему он был госпитализирован. По одной, у ведущего началось воспаление внутренних органов. По версии Telegram-канала Mash, Дроздов вызвал скорую домой из-за проблем со зрением. Оно стало падать из-за того, что сломанное ребро зацепило нерв.

Напомним, зимой Дроздов поскользнулся и получил 8 переломов. Реабилитация 86-летнего ведущего длилась достаточно долго – в апреле его жена сообщила, что восстановление почти закончено, и здоровье ученого нормальное.