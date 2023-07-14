Началось воспаление внутренних органов: Николай Дроздов госпитализирован из-за новых проблем со здоровьем

86-летний телеведущий Николай Дроздов госпитализирован в Москве. Его доставили в больницу поздно вечером 13 июля.

Об этом сообщил Пятый канал.

Подробностей о его состоянии нет. Предварительно известно, что у Дроздова начались воспалительные процессы внутренних органов.

Напомним, зимой 2022 года ведущий поскользнулся и упал, сломав 8 ребер. Спустя некоторое время, когда боль стала нестерпимой, он был доставлен в больницу, где провел две недели. Дроздова забирали из медучреждения в инвалидной коляске. После переломов у знаменитости начались осложнения: было трудно дышать и говорить.

В апреле жена Дроздова Татьяна сообщила, что он почти реабилитировался и здоровье «нормальное». При этом зоолог не спешил выходить на работу.