Вован и Лексус назвали фейк Цыгановых про обыск «бредом воспаленного сознания»

Пранкер Алексей Столяров (Лексус) прокомментировал странные заявления певицы Вики Цыгановой о прошедших в ее доме обысках с изъятием туфель и нейросети в качестве улик. Он опроверг слова мужа артистки, композитора Вадима Цыганова о том, что это был розыгрыш с участием пранкеров Вована и Лексуса.

«Сейчас разгоняется бредовая новость, что якобы мы причастны к фейкам Цыгановых про "обыск" в их семействе», - написал пранкер в своем Telegram-канале.

Он назвал историю Цыгановой не пранком, а «бредом воспаленного сознания» и предложил вызвать семье артистов «неотложную психиатрическую помощь».

Как пояснил Столяров, он действительно общался с Цыгановом и тот поблагодарил его за недавний розыгрыш с премьер-министром Италии Мелони, а не за фейковые сообщения про обыски и изъятие «улик».

Ранее мы писали, что Вика Цыганова удивила своих поклонников странными бессвязными сообщениями в Telegram-канале. Артистка заявила, что к ней домой якобы пришли с обыском, в результате которого забрали «улики» - туфли и нейросеть. В произошедшем Цыганова обвинила Ксению Собчак. Вскоре блогерша опровергла слова певицы, заверив, что не имеет никакого отношения к событиям.