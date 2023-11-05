Названа причина странных сообщений Вики Цыгановой об «обыске», «уликах» и Собчак

Певица Вика Цыганова удивила своих поклонников странными бессвязными сообщениями в Telegram-канале. Артистка заявила, что к ней домой якобы пришли с обыском, в результате которого забрали «улики» - туфли и нейросеть.

Кроме того, в произошедшем Цыганова внезапно обвинила журналистку Ксению Собчак, подчеркнув, что это она «настучала». Вскоре Собчак опровергла слова певицы, заверив, что не имеет никакого отношения к событиям.

Как подсчитал Telegram-канал StarHit, странные заявления Цыгановой вызвали интерес к ее персоне. За сутки на Telegram-канал певицы подписались почти 23 тысячи человек.

В итоге, после продолжительного молчания муж артистки, композитор Вадим Цыганов заявил, что информация о якобы прошедшем накануне обыске является розыгрышем с участием Алексея Столярова (Лексус). По словам музыканта, шутка была сыграна хорошо, а команда пранкеров работает на «5+», поэтому сотрудничество будет продолжено.

«Леш, спасибо тебе за работу… Спасибо, что вы это сделали. Это угар. Мы сыграли хорошо», — приводит РИА Новости слова Вадима Цыганова во время телефонного разговора.

Ранее мы писали, что Вика Цыганова попыталась оправдаться за ряд скандальных заявлений в ходе интервью журналисту Юрию Дудю* (Признан иноагентом на территории РФ). Сначала артистка заявила, что беседа была сгенерирована нейросетью, а потом внезапно призналась, что у нее «проблемы с головой».

*(Признан иноагентом на территории РФ)