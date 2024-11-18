«Вова ты вечный»: Алибасов раскаялся перед Левкиным после затяжного конфликта

В возрасте 57 лет из-за рецидива рака умер экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин. Основатель коллектива Бари Алибасов, который долгое время конфликтовал с артистом, раскаялся перед ним в новом видеообращении.

Продюсер обратился к певцу на своей страничке в социальных сетях. Алибасов отметил, что Левкина любили все — и поклонники, и коллеги, и просто его знакомые.

«Я счастлив, что жизнь подарила мне прекрасного талантливого человека и я с ним долгие годы работал рядом. Вова, ты вечный», — сказал основатель поп-коллектива.

Владимир Левкин в начале 2000-х заболел раком лимфатической системы, который ему удалось победить. Рецидив болезни случился в 2013 году, тогда музыканту сделали пересадку костного мозга, и он снова оказался в ремиссии. Но недавно артист заболел пневмонией, обострившей старые недуги.

В недавнем интервью экс-участник «На-На» Владимир Юрин рассказал, что Алибасов не мог простить Левкина за уход из группы. Напомним, певец выступал в составе коллектива на протяжении девяти лет, а в 1998 году решил разорвать контракт и начать сольную карьеру. Однако, как пояснил Юрин, продюсер продолжил давить на Владимира и строил ему козни.

Сам Алибасов заявил, что исполнитель пропал со сцены, как только начал сольную карьеру.