«Вова, помни»: Владимир Машков поведал о напутствии Ширвиндта

Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова, народный артист России, актер Владимир Машков вспомнил о совете актера Александра Ширвиндта. Его слова приводит NEWS.ru.

«Он мне сказал: „Вова, помни, что наша главная задача — всеми силами закреплять великое вчерашних в сознании нынешних“. Мы будем хранить его всегда и любить», — поделился Машков.

Народный артист России отметил, что Ширвиндт являлся олицетворением прекрасного и легкого, добавив, что каждый хотел достать до его таланта. Он также выразил глубокие соболезнования родным, друзьям и коллегам покойного актера. По его мнению, миллионы любили и будут любить Ширвиндта.

89-летний Александра Ширвиндт ушел из жизни 15 марта в результате сердечной недостаточности. Он получил известность благодаря ролям в «Иронии судьбы» и «Вокзале для двоих». С 2000-го по 2021 год Ширвиндт являлся художественным руководителем Театра сатиры, а в 2021-м его выбрали президентом театра.

Ранее артист Геннадий Хазанов рассказал о последнем разговоре с Александром Ширвиндтом на его похоронах.