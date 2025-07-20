«Смотрела высокомерно»: вызывающее поведение Брухуновой в музее Костромы потрясло туристов

36-летнюю жену юмориста Евгения Петросяна заметили на экскурсии в музее Костромы. Столкнувшиеся с блогершей туристы обвинили ее в высокомерии.

Один из посетителей увидел Брухунову среди членов экскурсии. Впечатления у туристов от супруги ведущего «Смехопанорамы» оказались не самыми приятными.

«Не очень приятная женщина, везде пихалась на экскурсии в музее, никого не пропускала. Смотрела высокомерно. По ее шляпке все сразу признали», — приводит слова туристов Telegram-канал Admin.Anshlak.

Недавно директор Театра эстрадных миниатюр рассказала на своей страничке в соцсети о путешествиях по Костромской области. Татьяна показала фото из музея «Лесной терем Асташево» и раскрыла, что собирается провести «девичник на кораблике».

Напомним, Петросян и Брухунова поженились в 2018 году, вскоре после его развода с Еленой Степаненко. Их бракоразводный процесс сопровождался судебными тяжбами из-за раздела имущества, оценивавшегося в миллиард рублей. У пары двое детей — сын Ваган и дочь Матильда, названная в честь знаменитой балерины.

Ранее Татьяна Брухунова пожаловалась на высокие цены на такси. Из-за этого народной артистке даже пришлось пропустить лекцию.