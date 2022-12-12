Елена Малышева на грани разорения

Помимо работы на телевидении, Елена Малышева пытается выступить и в роли бизнесвумен. Известно, что на ее имя зарегистрированы девять фирм. Тем не менее вести собственное дело у известного доктора получается в разы хуже, чем вести передачу «Жить здорово!».

Выяснилось, что многие предприятия Елены являются убыточными. Например, баланс фирмы ООО «Диета Елены Малышевой» ушел в минус на 25 миллионов рублей. На других предприятиях звезды также числится долг в сотни миллионов. Об этом сообщает издание «7 дней».

Напомним, еще совсем недавно ходили слухи о том, что проект Малышевой на «Первом» канале могут закрыть. Если бы это действительно произошло, то Елена имела все шансы остаться ни с чем.

Ранее сообщалось о том, что светское мероприятие едва не закончилось трагедией для Елены Малышевой. Телеведущей потребовалась помощь окружающих, чтобы выбраться из затруднительного положения. Подробности читайте в этой статье.