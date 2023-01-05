«Вот у кого большой»: Анна Седокова раскрыла подробности интимной жизни Ляйсан Утяшевой и Павла Воли

Анна Седокова без стеснения говорит о сексе. Причем не только о своем, но и о чужом. На днях певица приняла участие в съемках популярного YouTube-шоу, где рассказала о своей «жизни под одеялом», а также о небольшой зависти Ляйсан Утяшевой.

По словам артистки, она с молодым мужем-баскетболистом занимается сексом не каждый день, но через день. Янис Тимма не щадит супругу и, даже когда она хочет 15-ти минутного полового акта, он все равно идет на длинные дистанции.

«У нас не длится 15 минут. Иногда бы я хотела, чтобы он длился 15 минут, но мой муж ненасытный. Ну правда! Я иногда хочу поменьше», - откровенно рассказала Анна Седокова.

Правда, экс-солистка группы «ВИА Гра» не понимает, почему всех так волнует именно ее интимная жизнь, ведь, по ее признанию, у звездной гимнастки Ляйсан Утяшевой все намного интереснее. Анна рассказала, что про ее мужа Павла Волю «ходят большие слухи».

«Мы занимаемся сексом не каждый день, ну через день, но почему это так всех волнует? Закрылись как-то и занимались сексом два дня! Утяшеву это не удивит, ведь про Волю ходят большие слухи. Все из нашего поколения знают, кто такой Паша Воля! Вы не знаете, кто такой Воля? Вы еще маленькие. Вы, наверное, шутите про молодых, вот у кого большой?» - заинтриговала Седокова.

При этом Анна уверена, что размер не имеет значения. Главное, что партнеры испытывают друг к другу.

Ранее в Сети появились снимки Анны Седоковой с дочерью, с которой она давно не виделась из-за развода.