Седокова показала взрослую дочь, которую бывший муж отобрал при разводе

Певица Анна Седокова впервые показала фото, на котором вся ее семья. На снимке трое детей и ее муж – по признанию знаменитости, у каждого своя фамилия.

Селебрити подчеркнула, что у всех людей на фото «непростые судьбы», но они «безумно дорожат друг другом».

Седокова сделала акцент, что на снимке есть «взрослая дочь Моника». Про нее певица написала: «Пусть наша история станет историей про то, как даже после самой сильной бури всё успокаивается, и выходит солнце».

Также Седокова рассказала, что на снимке не хватает собаки. «Маруся в это время сидела в изоляторе», - поделилась певица и пообещала рассказать, как пса вызволяли оттуда и привезли в Америку.

Дочь Монику бывший муж отобрал у Седоковой при разводе. Через суд певице запретили публиковать ее фото в соцсетях.

Ранее Седокова рассказала об операции из-за проблем с почками. Шрамы после хирургического вмешательства поклонники приняли за последствия липосакции.