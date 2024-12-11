«Вот такой у них жадный отец»: экс-супруга Камбарова рассказала, как он разлучил детей

Экс-супруга Сердара Камбарова заявила, что «жадный» визажист разлучил детей. Анастасия Погудина пожаловалась на поведение Сердара в соцсети.

После расставания супругов сын проживает с отцом, а дочь — с мамой. Анастасия считает, что визажист разлучил детей. Теперь она пытается исправить ситуацию. По ее словам, наследники не имеют возможности общаться и страдают от этого.

«Теперь дети разлучены и лишены общения с друг другом, несмотря на все просьбы к суду не разлучать их как брата и сестру. Все это приложено к делу. А аудиоразговоры, которые записали дети, и то, что они с удовольствием бы жили вдвоем, отклонили. А в связи с минимальными алиментами на дочь она не сможет летать в Москву, значит общение детей будет невозможным», — высказалась Анастасия.

Она добавила, что визажист дает мало денег на дочь. Анастасия вынуждена отказываться от секций, лишая наследницу дополнительного образования. Экс-возлюбленная Сердара назвала его «жадным» и «гулящим».

«Вот такой у них жадный отец, который во всех соцсетях позиционирует себя обеспеченным человеком с большим достатком. Так что все гулянки Сердара лишают его детей должного обеспечения», — резюмировала Анастасия.

Ранее визажист Сердар Камбаров потребовал у экс-супруги алименты на сына и компенсацию в миллион рублей. Подробности читайте в этой новости.