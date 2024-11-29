«Вот такой семейный подряд»: трехлетний сын Арзамасовой и Авербуха получил первую работу

Трехлетний сын актрисы Лизы Арзамасовой и фигуриста Ильи Авербуха впервые снялся в рекламе. Он принял участие в съемках ролика к выходу шоу отца «Мама».

В Telegram-канале «Шоу Ильи Авербуха» опубликовали видео, в котором был задействован Лев. Звезда «Папиных дочек» привела сына на репетицию, однако он настолько был вовлечен, что его решили тоже включить в рекламу. Отмечается, что маленький Лева чувствовал себя вполне комфортно с фигуристами и съемочной командой.

«С нетерпением жду, когда Лев увидит спектакль “Мама”, и очень рад, что он так впервые в своей жизни поддержал мой проект. Вот такой у нас семейный подряд», - заявил Авербух.

Отметим, что Лев еще и впервые встал на коньки. Пока он еще не может сам передвигаться по катку, поэтому ему во всем помогает папа. Постановщик признавался, что мечтает, чтобы его дети были звездами льда, но настаивать никогда не будет. Поэтому если Илья поймет, что сыну это не по душе, то будет поддерживать другое его увлечение.

Ранее актриса Лиза Арзамасова устроила семейную фотосессию.