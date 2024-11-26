«Согревают зимними вечерами»: Арзамасова снялась с Авербухом и сыном в семейной фотосессии

Актриса Лиза Арзамасова устроила семейную фотосессию с мужем Ильей Авербухом и их трехлетним сыном Львом. Звезда опубликовала снимки в соцсетях и рассказала, что такие съемки стали их традицией.

Звездная семья позировала в домашней обстановке на диване. Они все были без обуви. Хореограф примерил черный костюм с белой рубашкой, а актриса выбрала розовую блузку и голубые брюки. Наследник пары был в черных брючках, рубашке с воротником и кофте с рисунками.

На кадрах 50-летний Илья играл с ребенком и целовал свою 29-летнюю супругу. Они выглядели расслабленными и счастливыми.

«Прекрасная традиция — семейные фотосессии на память. Они навсегда сохраняют простую, но ценную красоту жизни. Согревают зимними вечерами и добавляют праздника в обычные будни», — написала Арзамасова.

Поклонники написали семье множество комплиментом и отметили, что Лев растет славным мальчиком. Супруги уже берут его с собой на мероприятия, а вот дочь Лию пока не показывают. В новой фотосессии ее тоже не было рядом. Малышка родилась в августе 2024 года.

Также у Авербуха есть старший сын, который родился в браке с фигуристкой Ириной Лобачевой.

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