«Вот такой мужчина»: телеведущая Юлия Барановская раскрыла правду о новом браке

Телеведущая Юлия Барановская много лет пыталась сделать так, чтобы ее больше не представляли, как бывшую жену футболиста Андрея Аршавина. Сейчас она настоящая звезда и вокруг ее личной жизни ходит множество слухов. Знаменитость не спешит называть имя избранника, но легко говорит о новом браке.

Барановская порассуждала на тему замужества. Женщина поделилась своими мыслями в эфире YouTube-шоу Армана Давлетярова. Теледива призналась, что получила несколько предложений руки и сердца, но не готова идти под венец с первым встречным.

«Выйти замуж уже могла несколько раз», – заявила артистка.

Знаменитость привела в пример женщин, которые не присматриваются к мужчине, а идеализируют его и готовы быстрее бежать в ЗАГС. Юлия говорит, что далека от такого.

«Надо понимать, что это вот такой мужчина, а не брать мечту из своей головы. Они не ошибаются, они не хотят видеть действительность. Они начинают придумывать. Вот сидишь и подрисовываешь: «Вроде косенький, сейчас подрисую, вроде ровненький стал», – высказалась Юлия.

Ранее мы писали о том, как Барановская накинулась на недоброжелателей своей дочери от Аршавина.