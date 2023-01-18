«Хочется придушить»: Юлия Барановская не сдержала эмоций во время разговора о детях

Телеведущая Юлия Барановская успевает работать и воспитывать троих детей от футболиста Андрея Аршавина. Женщина поддерживает наследников в их начинаниях и жестко отвечает хейтерам, которые часто критикуют ребят. В последнее время недоброжелатели активно высказываются в сторону 13-летней дочери знаменитости.

Недавно Яна стала участницей шоу «Танцы» на телеканале ТНТ. Она показывает свои умения на всю страну, но многие не верят в то, что девочка смогла пробиться самостоятельно. Хейтеры пишут, что все это только благодаря громкой фамилии. Барановская публично поддержала дочь.

«Я до сих пор не могу смириться с тем, что ее постоянно «выделяют». Что касается меня самой – мне давно все равно, а за нее просто крышу рвет. Бывает, говорят: «Вот, какая посредственная девочка, ее просто родители в шоу притащили». Мне таких людей, честно говоря, хочется придушить», – высказалась телеведущая в интервью «7Д».

Юлия также поблагодарила хореографа Мигеля, который является членом жюри танцевального шоу. Он поддерживал Яну во время бурных обсуждений после ее выступления. Мужчина отмечал, что у звездной наследницы есть талант, но она должна смириться с тем, что к ней всегда будет повышенное внимание из-за фамилии.

Ранее мы писали о том, что Юлия Барановская разочаровалась в мужчинах.