«Вот такое платье»: Ксения Собчак в Париже сравнила себя с бурым медведем

Журналистка Ксения Собчак отправилась в Париж на неделю моды и примерила плюшевое платье, в котором сравнила себя с бурым медведем.

В личном блоге она опубликовала видео из магазина. На кадрах «блондинка в шоколаде» позировала у зеркала в коричневом меховом платье до колен с глубоким декольте. Образ она дополнила ботфортами горчичного цвета на высоком каблуке.

«Вот такое платье, бурый медведь. Ну, не знаю, нужно ли оно мне?» - задалась вопросом Собчак.

При этом сапоги Ксении понравились, она прокомментировала обновку фразой «вот это класс».