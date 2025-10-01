«Вот такое платье»: Ксения Собчак в Париже сравнила себя с бурым медведем
© Arina Antonova/Associated Press/East News
Журналистка Ксения Собчак отправилась в Париж на неделю моды и примерила плюшевое платье, в котором сравнила себя с бурым медведем.
В личном блоге она опубликовала видео из магазина. На кадрах «блондинка в шоколаде» позировала у зеркала в коричневом меховом платье до колен с глубоким декольте. Образ она дополнила ботфортами горчичного цвета на высоком каблуке.
«Вот такое платье, бурый медведь. Ну, не знаю, нужно ли оно мне?» - задалась вопросом Собчак.
При этом сапоги Ксении понравились, она прокомментировала обновку фразой «вот это класс».
Ранее Ксения Собчак купила квартиру с видом на Кремль за 1,2 миллиарда рублей. Ее недвижимость расположена в историческом особняке по адресу Большая Дмитровка, 9. Ксения выкупила практически весь этаж, только одна квартира по соседству с ней – стоимостью более миллиарда рублей - пока свободна.