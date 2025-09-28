«Ипотеку платить где-то лет 160»: Ксения Собчак купила квартиру за 1,2 млрд рублей рядом с Кремлем

Журналистка Ксения Собчак купила квартиру с видом на Кремль за 1,2 миллиарда рублей. Ее недвижимость расположена в историческом особняке по адресу Большая Дмитровка, 9.

Ксения выкупила практически весь этаж, только одна квартира по соседству с ней – стоимостью более миллиарда рублей - пока свободна.

«Цена такая „некусающаяся“ у квартиры — 1,2 миллиарда. Ипотеку платить где-то лет 160, а так все хорошо», —прокомментировал приобретение Собчак диджей Smash в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

Отмечается, что нашумевшая вечеринка Ксении в стиле 2000-х была организована по случаю новоселья. При этом журналистка пригласила гостей не в свою квартиру, а арендовала апартаменты рядом.

«Поймите меня правильно, вас очень много, всех на новоселье сразу пригласить не могу. Но постепенно я покажу, какую красивую квартиру я сделала. Это фантастика и шедевр», - сообщила Собчак во время мероприятия.

Присутствовавший на новоселье шоумен Прохор Шаляпин признался, что по-хорошему завидует.

«Здесь высота потолков замечательная: четыре с половиной метра, наверно. Я живу немножко на окраине Москвы, а хочется тут. Мне бы там наверху. Да я даже на втором этаже не откажусь», - посмеялся Прохор.

Ранее Ксения Собчак пожаловалась на композитора Игоря Николаева, который требовал с нее 300 тысяч рублей за использование отрывка из песни «Выпьем за любовь» в одном из своих видео.