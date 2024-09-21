«Но я не унываю»: Виктория Боня показала свои почерневшие в горах щеки и нос
© PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP/East News
Блогер Виктория Боня продолжает покорять Гималайские горы. Она ужаснула своих подписчиков, показав в блоге свое буквально почерневшее лицо.
На опубликованном кадре запечатлена Виктория без фильтров. При этом нижняя часть ее лица стала фиолетово-черной. В целом блогер выглядела изможденно.
Как пояснила Боня, она была на ротации в горах, чтобы подготовиться к предстоящему восхождению. Для этого надо переночевать в палатках на каждой высоте по две ночи, а потом вернуться в базовый лагерь. После этого альпиниста допускают на новую высоту.
«Обгорела ужасно. Герпес покрыл все губы. Но я не унываю», - написала Виктория в своем Telegram-канале.
Напомним, Виктория Боня отправилась в Непал, чтобы в составе группы покорить одну из вершин в Гималаях. Каждый этап восхождения блогер активно освещает в соцсетях.
Ранее Виктория Боня вышла на связь с подписчиками во время восхождения. Блогер показала, как отекло ее лицо из-за большой высоты.