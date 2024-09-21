НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 21 сентября 2024, 18:46
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«Но я не унываю»: Виктория Боня показала свои почерневшие в горах щеки и нос

44-летняя Виктория Боня показала свое почерневшее лицо и пожаловалась на герпес.
«Но я не унываю»: Виктория Боня показала свои почерневшие в горах щеки и нос

© PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP/East News

Блогер Виктория Боня продолжает покорять Гималайские горы. Она ужаснула своих подписчиков, показав в блоге свое буквально почерневшее лицо.

На опубликованном кадре запечатлена Виктория без фильтров. При этом нижняя часть ее лица стала фиолетово-черной. В целом блогер выглядела изможденно.

Как пояснила Боня, она была на ротации в горах, чтобы подготовиться к предстоящему восхождению. Для этого надо переночевать в палатках на каждой высоте по две ночи, а потом вернуться в базовый лагерь. После этого альпиниста допускают на новую высоту.

«Обгорела ужасно. Герпес покрыл все губы. Но я не унываю», - написала Виктория в своем Telegram-канале.

«Но я не унываю»: Виктория Боня показала свои почерневшие в горах щеки и нос

© Telegram-канал Виктории Бони

Напомним, Виктория Боня отправилась в Непал, чтобы в составе группы покорить одну из вершин в Гималаях. Каждый этап восхождения блогер активно освещает в соцсетях.

Ранее Виктория Боня вышла на связь с подписчиками во время восхождения. Блогер показала, как отекло ее лицо из-за большой высоты.

Источник фото:PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP/East News
Источник:Telegram-канал Виктории Бони
Автор:Анна Воробьева
Теги:
Виктория Боня
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новости шоу-бизнеса