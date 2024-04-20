«Вот такая рожа!»: Вероника Степанова сравнила Цискаридзе с Волочковой

Вероника Степанова сделала психологический разбор Николая Цискаридзе. Женщина причислила артиста балета к «истероидным нарциссам».

На своем YouTube-канале Степанова прокомментировала решение Цискаридзе уйти со сцены, которое он принял еще в 2013 году. Вероника отметила, что мужчина адекватно оценивает себя и свои возможности.

«Это совершенно верное было решение, не спиваться просто, как Волочкова, а делать правильный выбор», – пояснила психолог.

Она также добавила, что, несмотря на желание Цискаридзе всегда находиться в центре внимания, у артиста дружелюбный характер. Более того, по словам Степановой, в Николае много маскулинности.

«Вот почему у ребенка возникло желание пойти танцевать? Ведь это странно! Он такой смешной в детстве, как лягушоночек. А уже с возрастом – расцвел», – отмечает Вероника Степанова.

При этом женщина убеждена, что народному артисту РФ нужно постоянно держать себя в форме, иначе он сразу теряет обаяние.

«Как только наедает какие-то лишние пять килограммов – все! Вот такая рожа!» – комментирует психолог.

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