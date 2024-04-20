«Инвалид тоже человек»: как Людмила Поргина продлила жизнь Николаю Караченцову

Людмила Поргина прожила вместе с легендарным артистом Николаем Караченцовым 47 лет. Она всегда с теплом вспоминает брак со звездой советского кинематографа и рассказывает подробности семейной жизни. Актриса рассказала, что поставила крест на карьере ради заботы о любимом супруге.

Николай Караченцов попал в автокатастрофу в феврале 2005 года. Он получил черепно-мозговую травму и стал инвалидом. Из-за этого его супруга была вынуждена забыть на 14 об актерской деятельности, чтобы заботиться о муже.

Актриса возила Караченцова на различные мероприятия и путешествовала с ним за границей, чтобы он не чувствовал себя затворником.

Людмила признается, что, написав заявление об уходе из театра, она продлила жизнь любимому человеку.

«Продлила жизнь и доказала, что инвалид тоже человек. Он имеет право на жизнь, имеет право на слезы, на счастье, на любовь — на все, на что способен каждый человек», — заявила она в разговоре с Teleprogramma.pro.

Николай Караченцов умер в октябре 2018 года, накануне своего 74-летия. Любимый миллионами зрителей народный артист в последние годы жизни боролся с онкологией.

Ранее Людмила Поргина рассказала о последних днях жизни Караченцова. Подробности читайте здесь.