Мария Погребняк рассказала, что ее муж следит за ребенком больше, чем она. Об этом знаменитость рассказала «Страстям».

Родившая 5 сентября сына Мария Погребняк впервые вышла на светское мероприятие. Она появилась на премьере шоу «Звезды в джунглях». Журналисты начали расспрашивать молодую мать о том, с кем остался ее новорожденный ребенок. Она ответила, что за ребенком ухаживает отец.

«Это лучший отец, который может быть. Он вечером начинает делать массаж, потом у него мини гимнастика, банные процедуры. Меня не допускает — говорит: „Я сам“. Все внимание ему отдает папа. Вот он сейчас меня отпустил к вам», — рассказала она.

Мария Погребняк также заявила, что готова и к пятым родам.

«Мне так легко даются роды и беременность. Наверное, мое предназначение в этой жизни — рожать. Поэтому я бы с удовольствием пошла [рожать еще, - прим. ред.] и не расстроилась бы, если бы пятый ребенок тоже был бы мальчиком», — заявила она.